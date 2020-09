GFC Waasland-Beveren start met jeugdwerking: “Iedereen kans geven om te voetballen” Kristof Pieters

29 september 2020

13u44 4 Sint-Niklaas/Beveren GFC Waasland-Beveren start met een eigen jeugdwerking. De G-voetbalploeg van Waasland-Beveren werd dertien jaar geleden opgericht door enkele enthousiaste ouders die hun kinderen met een mentale of licht fysieke beperking ook de kans wilden geven te voetballen op hun eigen niveau. Een nieuw bestuur wil nu ook jongeren tussen 6 en 18 jaar de kans geven om op de grasmat te staan.

De start van de jeugdwerking is niet toevallig gelijklopend met een bestuurswissel bij GFC Waasland-Beveren. “Er is de voorbije jaren uitstekend werk geleverd en we zijn dan ook niet van plan het roer volledig om te gooien. We willen wel nieuwe accenten leggen”, zegt de nieuwe voorzitter Koen Van Kemseke. Hij is sinds vier jaar actief bij GFC Waasland-Beveren, maar heeft ook al heel wat ervaring als speler, trainer en in coördinerende functies. Rudi Leys, een bekend gezicht binnen de jeugdwerking van Waasland-Beveren, neemt de taak van ondervoorzitter op zich. Bestuurslid Valy Van de Merlen is community manager bij Waasland-Beveren en zorgt voor de connectie met de moederclub. Filip Heymans, vader van een van de spelers, werd aangetrokken als secretaris en Charlien De Jonghe als penningmeester. Sportief verantwoordelijke Steven Willockx heeft een bijzonder verhaal. Hij heeft een vorm van autisme en startte in 2012 als speler. Toen vanuit de spelersgroep de vraag kwam naar wekelijkse trainingen en er nood was aan een extra trainer stelde Steven zich kandidaat. Sindsdien is hij een van de drijvende krachten binnen de club. Nu maakt hij dus ook zijn intrede in het bestuur. Samen met Koen Van Kemseke is hij ook coach bij de Special Devils, het nationale G-elftal.

Verhuis

Voorlopig blijft het Puyenbekestadion de uitvalsbasis. “We beschikken hier over een mooie infrastructuur en mogen als enige het A-terrein gebruiken. De stad heeft echter plannen om hier een zwembad te bouwen en dus gaan we op termijn wel moeten verhuizen. Wellicht trekken we dan naar Beveren. Dat wordt nog een hele oefening, want nu zijn de meeste spelers uit de omgeving van Sint-Niklaas en niet iedereen kan zich zelfstandig verplaatsen. Dit seizoen zullen we alleszins nog wel in het Puyenbekestadion blijven.”

Jeugdwerking

Als eerste wapenfeit wil het bestuur nu ook jongeren aantrekken. Vroeger waren alleen jongens en meisjes vanaf 18 jaar welkom bij de G-ploeg. “De voorbije jaren hadden we gemiddeld tussen 25 en 30 spelers. Het is nu afwachten hoe groot de belangstelling is voor de jeugdwerking. Als we met twee ploegen kunnen starten, is het een geslaagde start.” De club zal op zaterdag 3 en 10 oktober daarom oefentrainingen organiseren, telkens om 10 uur in het Puyenbekestadion in Sint-Niklaas. Iedereen tussen 6 en 18 jaar is welkom. De deelname is gratis.

Meer info via gfcwaasland-beveren@hotmail.com of op 0494/70.13.38.