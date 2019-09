Gezinsbond organiseert voor eerste maal Gezondheidsbeurs Kristof Pieters

26 september 2019

17u52 3 Beveren Met de organisatie van de eerste editie van de Gezondheidsbeurs wil Gezinsbond Kieldrecht een forum geven aan mensen en organisaties die werken aan en rond gezondheid.

De Gezondheidsbeurs gaat door op zaterdag 28 september van 10 tot 17 uur in OC Ermenrike in Kieldrecht. “Het doel van deze beurs is om iedereen te laten ontdekken wat het aanbod in onze regio is aan personen en organisaties die werken rond gezond bewegen, eten, wonen; cosmetica en preventie. Tegelijk willen we ook de bezoekers informeren, inspireren en laten kennismaken met ‘gezondheidswerkers’ uit onze streek. Er zijn een twintigtal standhouders aanwezig en daarnaast worden er ook verschillende voordrachten gehouden en demonstraties gegeven.” In de cafetaria kan je terecht voor gezonde drankjes en hapjes. De toegangsprijs bedraagt 2 euro en kinderen mogen gratis binnen. Meer info: 0486 79 89 67