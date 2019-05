Gezinsbond en Winkeldorp Beveren maken winnaars eerste gezamenlijke Paasactie bekend Kristof Pieters

30 mei 2019

15u56 0 Beveren De paasvakantie is al een tijdje voorbij maar de winnaars van de eerste succesvolle gezamenlijke Paaszoektocht van de Gezinsbond en het Winkeldorp waren nog niet gekend. De wedstrijd bestond erin om diverse vragen op te lossen, die terug te vinden waren in de etalage of de winkel van 32 deelnemende handelaars.

“Deze eerste Paaszoektocht die plaatsvond tussen 8 en 20 april was een groot succes met maar liefst meer dan 90 gezinnen die hebben meegedaan” zegt Sofie Mulkens, medewerkster van de Gezinsbond Beveren. “Winkeldorp Beveren had reeds ervaring met dit type wedstrijd want tijdens de Kerstvakantie was er de Kerstballenzoektocht. “De vraag van de gezinsbond om een eerste gezamenlijke Paaswedstrijd te organiseren verliep dan ook erg vlot”, vult Bert De Hertogh, voorzitter van Winkeldorp Beveren, aan. “Deze gezamenlijke actie toont aan dat samenwerking tussen handelaars en de gezinsbeweging perfect kan en beiden kan versterken,” besluit schepen van lokale economie Filip Kegels (N-VA).