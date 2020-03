Gewapende overval op Proxy Delhaize: dader bedreigt kassierster met mes, 26-jarige verdachte gevat Kristof Pieters

28 maart 2020

14u18 325 Beveren Een gewapende man heeft zaterdag kort na de middag de supermarkt Proxy Delhaize aan de Albert Panisstraat in Beveren overvallen. De man was gewapend met een groot keukenmes en droeg een bivakmuts. Hij graaide geld uit de kassa en ging op de loop. De dader kon gevat worden. Het gaat om een 26-jarige man uit Beveren.

De overval gebeurde rond 12.40 uur. Op dat moment waren er enkele tientallen klanten en personeelsleden aanwezig in de winkel. Een man, gekleed in een zwarte fleecetrui en gemaskerd met een bivakmuts, stormde plots de supermarkt binnen. Hij haalde een groot keukenmes boven en bedreigde hiermee de kassierster. De dader graaide vervolgens geld uit de kassa. Hij sloeg te voet op de vlucht in de richting van Vijfstraten. Er werd ook een ziekenwagen gestuurd maar niemand raakte gewond of had verzorging nodig. Enkele klanten en de kassierster verkeerden wel in shock. Hoeveel de buit bedraagt, is niet gekend.

De politie kon kort na de feiten een verdacht oppakken. Het gaat om een 26-jarige man afkomstig uit Beveren. Hij zal voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter. Het parket vraagt zijn aanhouding