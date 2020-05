Gevandaliseerd bushokje na één jaar eindelijk hersteld… maar veel beschutting geeft het niet Kristof Pieters

17u49 4 Doel Meer dan een jaar hebben ze erop moeten wachten maar de Meer dan een jaar hebben ze erop moeten wachten maar de bushalte Saftingen in Doel is nu eindelijk toch hersteld. In maart vorig jaar ondernam Wodan De Mey actie en pakte hij de halte in met wat oude zeilen en spanriemen om het wind- en waterdicht te maken voor zijn stiefzoon.

Omdat bushokjes in de omgeving van Doel telkens mikpunt waren van vandalen, had de gemeente het opgegeven om herstellingswerken uit te voeren. Wodan De Mey nam dan maar zelf het heft in handen en maakte de bushalte in met enkele oude zeilen. Hij deed dit voor zijn stiefzoon Senne die er dagelijks de bus moest nemen. Bij regenweer gaf de halte zonder wanden immers geen enkele beschutting.

Een jaar na de feiten is het bushokje plots toch onder handen genomen. Het is geen nieuw exemplaar maar er werden nu wel wanden in gezet die beter bestand zijn tegen vandalisme. Er werd namelijk geen glas meer gebruikt maar kunststof. “Alleen jammer dat er nog altijd één kant volledig open is waardoor de wind nog altijd vrij spel heeft”, reageert Wodan. “Het is dan ook nog eens de noordelijke kant die nog open is. Ik vrees dan ook dat het nog altijd niet veel beschutting zal geven. We hebben het door de coronacrisis en het mooie weer natuurlijk nog niet moeten testen. We gaan echter niet te veel klagen. Het ziet er alleszins al een pak netter uit”, lacht hij.