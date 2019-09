Gevaarlijke waterplassen op parallelweg van E34 Kristof Pieters

25 september 2019

11u40 4 Vrasene/Sint-Gillis-Waas Op de parallelweg langs de E34 tussen Vrasene en Sint-Gillis-Waas staan er een aantal gevaarlijke plassen bij regenweer. Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) meldde dit reeds aan AWV, maar tot op vandaag is er nog niet ingegrepen.

Daniëls schakelt nu ook het kabinet van minister Weyts in om deze gevaarlijke situatie snel aan te pakken. “Op verschillende plaatsen is er geen goot langsheen de parallelweg”, legt hij uit. “Het regenwater zou normaal gezien in de berm moeten lopen, maar blijft echter staan door de diepe voren langsheen de weg. De parallelweg is niet zo breed, waardoor wagens ver moeten uitwijken of bij verkeer uit tegenovergestelde richting door die plassen moeten rijden. De kans op aquaplaning en slippen is reëel. Ik heb bij AWV dan ook aangedrongen dat met het herfstweer voor de deur op die plaatsen snel een sleuf wordt getrokken, zodat het water effectief weg kan in de berm en de nodige planningswerken op te starten om het probleem structureel op te lossen.”