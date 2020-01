Gestolen auto aangetroffen in Zele: “Wagen via track-and-trace-systeem teruggevonden" JVS

23 januari 2020

11u16 0 Beveren Een auto die woensdagochtend werd gestolen in Beveren is teruggevonden in Zele. De politie kon de auto opsporen via het track-and-trace-systeem van de wagen.

De diefstal werd woensdagochtend vastgesteld. Een bewoner van de Grote Heidestraat in Beveren merkte dat zijn auto was gestolen op de oprit van zijn woning. Nochtans lagen beide autosleutels nog in de woning. “Dieven hebben dus het signaal van de sleutel gehackt”, klinkt het bij de politie van de zone Waasland-Noord. “De auto is uitgerust met een zogenaamde keyless entry. Met dit systeem kan je de wagen contactloos openen. De sleutel stuurt een signaal uit, de auto vangt dit signaal op en de deuren worden automatisch ontgrendeld.”

De wagen beschikte ook over een track-and-trace-systeem. Aan de hand van dat systeem werd de auto teruggevonden in Zele. De politie doet verder onderzoek.