Geseind persoon gevat tijdens controleactie Goliath Kristof Pieters

20 januari 2020

10u35 0 Waasland-Noord De federale en lokale politie hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote controleactie ‘Goliath’ gehouden. Ook de politiezone Waasland-Noord nam deel aan de actie. Er werd één geseind persoon aangetroffen.

Op verschillende belangrijke verbindingswegen waren er extra patrouilles en op sommige plaatsen ook controles. De politie controleerde een vijftigtal voertuigen waarvan er 10 aan een zeer grondig nazicht onderworpen werden. Tijdens de controles kon 1 geseind persoon worden aangetroffen.

Naast een aantal kleinere verkeersovertredingen werd van één bestuurder het rijbewijs ingehouden voor een periode van 6 uur wegens het rijden onder invloed van alcohol. In totaal werden 10 bestuurders aan een alcoholtest onderworpen.

Er waren toch nog enkele inbraken op het grondgebied. Zaterdag werd een inbraakpoging vastgesteld aan een woning in de Vossenstraat in Melsele. De dieven probeerden langs het schuifraam binnen te geraken. Ze zijn hierin niet geslaagd. Dat konden ze wel in een woning in de Lijsterbessenlaan in Beveren. De achterdeur werd geforceerd en de dieven gingen aan de haal met portefeuilles, geld, betaalkaarten en juwelen.

Er werd eveneens ingebroken in een handelszaak in de Kluizenmeersen in Sint-Gillis-Waas. Hier werd een raam stukgeslagen. Het precieze nadeel is nog niet geweten