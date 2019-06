Gerestaureerde Prosperhoeve wordt uitvalsbasis om streek te verkennen Kristof Pieters

20 juni 2019

13u50 3 Beveren De historische Prosperhoeve is na jaren verval in haar oude glorie hersteld. De vzw Prospersite heeft met subsidies zowel de oude herenhoeve als de unieke maalderij volledig gerestaureerd. De gebouwen krijgen nu een nieuw leven als onthaalpunt voor toeristen die de streek willen verkennen. Plaatselijke verenigingen zullen de hoeve echter ook kunnen gebruiken als ontmoetingsruimte.

De Prosperhoeve is één van de vier grote herenboerderijen die de hertog van Arenberg liet bouwen om op grootschalige manier aan landbouw te doen in de polders in deze streek. De herenhoeve langs de Belgische Dreef in het gehucht Prosperpolder dateert van 1892. De schuur naast het woonhuis heeft verschillende functies gehad. Het was oorspronkelijk een melkerij maar deed tussen 1904 en 1911 ook nog dienst als noodkerk. “In 1917 werd de schuur omgebouwd tot een maalderij en die is integraal bewaard gebleven”, zegt Peter Deckers van de vzw Prospersite. “Het wordt beschouwd als industrieel erfgoed van groot belang. We zijn dan ook blij en trots dat we de oude dieselmotor terug aan de praat hebben gekregen. In principe kan hier opnieuw graan gemaald worden maar het is niet de bedoeling om dit te demonstreren. We hebben er namelijk voor gekozen om de schuur te gebruiken als ontmoetingsruimte. Als we maaldemonstraties zouden geven, zou alles meteen onder het stof komen te liggen. We gaan de dieselmotor wel sporadisch eens laten draaien als er bezoekers zijn.”

Poldererfgoed in de kijker zetten

Sinds 1982 werd de schuur beschermd als monument en de ganse herenhoeve als dorpsgezicht. De site werd drie jaar geleden door Waterwegen & Zeekanaal in erfpacht gegeven aan de vzw Prospersite. De hoeve stond op dat moment al meer dan vijftien jaar leeg waardoor het verval dreigde. “We hebben met subsidies van de provincie, Europa en MLSO zowel de schuur als de gelijkvloerse verdieping van de boerderij gerenoveerd”, vervolgt Deckers. “Het is nu een uitvalsbasis voor mensen die de polder, de vele natuurgebieden of haven willen bezoeken. Momenteel is er een expositie ingericht rond de geschiedenis van de Prosperhoeve zelf. In een volgende fase willen we meer focussen op het poldererfgoed in het algemeen.”

Voor Peter Deckers is met dit project een cirkel rondgemaakt. “Midden 19e eeuw was de Prosperhoeve hét centrale punt voor deze regio en die functie heeft de hoeve nu opnieuw gekregen. Het is een eerbetoon aan de polders en aan de voorouders die hier zo hard geknokt hebben.”

De vzw heeft voor de volgende jaren nog heel wat ambitieuze plannen. “We willen dat deze site het kloppend hart wordt van Prosperpolder”, vervolgt Deckers. “Niet dat toeristen het gehucht hier gaan overspoelen maar we zien toch een stijgende belangstelling om de streek te bezoeken. De combinatie van natuurgebieden, polder en de Waaslandhaven maakt het interessant voor dagtrips. Er komen nu al veel groepen op bezoek naar Prosperpolder. We beschikken nu over de geknipte infrastructuur om die bezoekers op te vangen. Er zijn echter nog heel wat andere mogelijkheden maar daarvoor zoeken we wel partners om mee samen te werken. In ieder geval zullen ook verenigingen de Prosperhoeve kunnen gebruiken als ontmoetingsruimte.”