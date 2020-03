Gerard De Paep krijgt permanente expo in seniorenresidentie: “Een eerbetoon, maar geen taboe uit de weg gegaan” Kristof Pieters

12 maart 2020

19u28 32 Beveren Precies 35 jaar na zijn dood krijgt dokter Gerard De Paep een permanente expositie in de seniorenresidentie Meulenberg. Die plaats is niet toevallig gekozen. Op dezelfde plek stond immers jarenlang de woning en dokterskabinet van De Paep. Voor zoon Raf, intussen ook al 89 jaar, is het een bijzondere confrontatie met uniek fotomateriaal van de familie.

Dokter Gerard De Paep heeft zijn stempel gedrukt op Beveren, zowel als politicus, dokter of stichter van de Sint-Annakliniek. Hij is echter ook geen onbesproken figuur. Na de bevrijding werd De Paep in 1944 als provincieraadslid en gedeputeerde geschorst en wegens collaboratie veroordeeld. Hij zat vijf jaar in de gevangenis maar in 1962 werd hij in ere hersteld. “We hebben dit deel van zijn leven echter niet genegeerd”, zegt Gerda Drieghe die de tentoonstelling samenstelde. “Ook de familie vindt dat dit niet uit de weg mag worden gegaan. Het hoort nu eenmaal bij zijn levensloop.”

Het initiatief voor een permanente expositie komt vanuit de seniorenresidentie Meulenberg zelf. Die is namelijk gebouwd op het vroegere domein van dr. Gerard De Paep. De bewoners kunnen er dagelijks genieten van het park en zijn eeuwenoude bomen. “Gerard De Paep kocht dit domein in de Oude Zandstraat in 1938. Het was een annex van kasteel Molenberg. Hij had graag gezien dat de woning in de familie bleef, maar na zijn overlijden in 1985, bleken de hoge renovatiekosten voor de kinderen niet haalbaar. Uiteindelijk besloot de familie om er serviceflats te bouwen. Het sociale aspect lag in de lijn van de geest van Gerard De Paep. Hij was sociaalvoelend en het was een publiek geheim dat hij minder gegoede families gratis hielp.”

60.000 operaties

Voor een van de bewoners heeft de expo een wel erg bijzondere betekenis. Raf De Paep (89) woont samen met zijn echtgenote Trees al enkele jaren in één van de serviceflats. “Al deze foto’s brengen heel wat herinneringen naar boven”, vertelt hij. “Tijdens de oorlog werd ons huis door een bom geraakt en moesten we tijdelijk in het ziekenhuis gaan wonen. Mijn vader vond dat natuurlijk niet erg. De kliniek was zijn leven. Tot zijn tachtigste bleef hij met vaste hand opereren. Men heeft uitgerekend dat hij meer dan 60.000 operaties heeft uitgevoerd.”

Raf De Paep trad zelf niet in de voetsporen van zijn vader maar nam zijn intrek in de boerderij die zijn vader had gekocht in Kruibeke. “Twee dagen in de week trok hij naar daar als hobby. Hij was van boerenafkomst en op de hoeve kon hij zijn zinnen wat verzetten. Ik heb later verder uitgebouwd tot de Hollebeekhoeve. Nu wonen we terug op de geboortegrond in Beveren en is de cirkel rond.”

Het oorlogsverleden van zijn vader is voor Raf geen taboe. “Dat was het ook niet voor mijn vader trouwens. Tijdens de repressie werd zijn kabinet en onze woning aan diggelen geslagen. Een hakenkruis op de gevel wou hij niet laten overschilderen. Dat moesten diegene doen die het hadden gezet volgens hem. Uiteindelijk heeft de gemeente het dan maar gedaan. In de oorlog is er natuurlijk veel gebeurd. Hij was lid van het VNV maar tegelijk heeft ook heel wat levens gered. Zo opereerde hij jongens voor ‘acute appendicitis’ zodat ze niet naar het front moesten. Een van de verzetslui die hem heeft gearresteerd, lag jaren later op zijn operatietafel. Die man had wellicht klamme handen maar mijn vader heeft hem geholpen als elke patiënt. Nadien sprak die man nooit meer met een kwaad woord over hem.”

Gerard De Paep was ook een groot paardenliefhebber. “Daarom dat er al snel paardenstallen werden aangebouwd bij onze woning”, lacht zoon Raf. “Met enkele ervan deed hij ook mee aan races. Later werden de koetsen vervangen door auto’s, want ook op die paardenkracht was mijn vader dol. Ik herinner me nog hoe we als kinderen als sardienen op de achterbank zaten. Hij koos namelijk liefst een sportief model en omdat hij zo groot van gestalte was, moest zijn zetel zo ver mogelijk achteruit.”

De expositie telt 56 foto’s die alle aspecten toont van dokter Gerard De Paep. Wie ze wil bekijken moet wel nog even geduld hebben. Door het coronavirus is de seniorenresidentie namelijk tijdelijk gesloten voor bezoekers. “Maar geen nood. Het is een permanente expo. Men zal dus later nog de kans krijgen een bezoek te brengen”, verzekert Gerda Drieghe.