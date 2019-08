Genk-supporter krijgt zware klappen na match tegen Waasland-Beveren Kristof Pieters

19 augustus 2019

18u58 0 Beveren Na de voetbalmatch tussen Waasland-Beveren en Genk is het afgelopen zaterdag tot een ernstig incident gekomen in de buurt van het Freethielstadion. Een supporter van Genk kreeg enkele zware klappen.

Dimitri Daniëls woont in Beveren maar is supporter van Genk. Hij kreeg het na de door Genk met 0-4 gewonnen partij aan de stok met enkele supporters van Waasland-Beveren. Volgens schoonvader Jan Braem maakte Dimitri zich kenbaar als fan van Genk waarna een aantal jongemannen plots met voorwerpen naar zijn auto begonnen te gooien. De situatie escaleerde en Dimitri kreeg een aantal rake klappen. Hij belandde met zijn hoofd tegen een boordsteen. De man liep een blauw oog, een snijwonde achter het oor en een barst in de neus aan het incident over. De politie onderzoekt de zaak.