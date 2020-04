Gemeenteraad zetelt semi-digitaal achter gesloten deuren Kristof Pieters

08 april 2020

15u26 0 Beveren De Beverse gemeenteraad is dinsdagavond samengekomen, grotendeels virtueel weliswaar omwille van de coronamaatregelen. Enkel de voorzitter, algemeen directeur, burgemeester en fractieleiders waren fysiek aanwezig zodat er voldoende afstand kon worden gehouden. De rest van de raad kon van thuis achter de computer volgen en stemmen.

Het was een unicum in de geschiedenis: een gemeenteraad met slechts een handvol aanwezigen. “Het heeft wat voorbereiding gevraagd maar we vonden het noodzakelijk om de continuïteit in de gemeente te verzekeren”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). Het was bovendien geen ‘zomeragenda’ met enkele belangrijke punten zoals de uitbreiding en verbouwing van ontmoetingscentrum Ermenike, de aankoop en installatie van ANPR-camera’s in Kallo, de bouw van een fietsbrug over de E34, enz. “We hebben vooraf een opsplitsing gemaakt van A- en B-punten”, legt Van de Vijver uit. “De B-punten werden in één blok ter stemming voorgelegd maar elk raadslid mocht op voorhand vragen om er een A-punt van te maken als er vragen of bedenkingen waren.” Het waren wel enkel de fractieleiders die konden tussenkomen. De rest van de gemeenteraad kon de audio volgen van thuis maar niet interveniëren. Stemmen gebeurde digitaal. De gemeenteraad duurde anderhalf uur. “En is bijzonder sereen verlopen”, blikt Van de Vijver tevreden terug.

Of de gemeente niet beter zou investeren in technologie om de gemeenteraad te streamen? “Dit vraagt veel moeite en in normale omstandigheden is het bereik erg beperkt”, vindt de burgemeester. “Ik denk dat videoconferenties in de toekomst wel meer zullen plaatsvinden maar laat ons hopen dat een ‘digitale gemeenteraad’ een uitzonderlijke gebeurtenis blijft.”