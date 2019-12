Gemeenteraad keurt holebi-vrije zones in Polen af met motie Kristof Pieters

29 december 2019

11u10 0 Beveren Op de laatste gemeenteraad van het jaar is in Beveren een motie goedgekeurd die de recent ingevoerde ‘LGBT-vrije zones’ in Polen afkeurt. De motie werd ingediend door de sp.a-fractie. De gehele oppositie stemde voor, de meerderheid stemde verdeeld.

Polen is eerder ook al door Europa op de vingers getikt nadat een 80-tal Poolse gemeenten zogenaamde LGBT-vrije zones hebben ingevoerd. Daar mogen geen holebi’s of transgenders binnen. Holebi’s worden niet vervolgd in Polen, maar hun bewegingsvrijheid wordt wel beperkt door het instellen van deze zones.

De sp.a-fractie vroeg de gemeenteraad standpunt in te nemen tegen deze zones, gelet op de ernstige schending van mensenrechten. Ook werd gevraagd om de bevriende gemeente Czchzow op te roepen om dit discours formeel te verwerpen, aangezien zij zich bevinden binnen een provincie die haar grondgebied als LGTB-vrij heeft bestempeld.