Gemeentepersoneel verrast met artistiek talent Kristof Pieters

21 mei 2019

11u48 0 Beveren Er zit heel wat artistiek talent onder het gemeentepersoneel van Beveren. Dat blijkt toch uit de expo ‘De collega’s verrassen’, die werd opgezet in het kasteel van Hof ter Saksen.

Het idee voor dit initiatief kwam van Christa Maes van de groendienst. “Toen onze collega Harry Maes voorstelde om een keer in het kasteel te kunnen exposeren met zijn funsaï, bonsaï met expressie, vroeg ik aan het gemeentebestuur of er bij uitbreiding niet nog meer collega’s zouden mogen tentoonstellen. Er kwam een oproep en die resulteerde in een expo met heel wat artistiek talent.” De communicatiedienst was goed vertegenwoordigd met Ilse Praet, Thaïs Stoop en Bart De Buck, die respectievelijk illustraties en grafisch werk, acryl en tekeningen met grafietpotlood exposeerden. Hilaire Schelfhout van de TD Wegen verraste dan weer met stillevens in aquarel. Linda Schollaert van de burgerlijke stand schildert Afrikaanse gezichten en maskers en aquarel was er ook van Eggerik van Moere van GBS De Toren. Van de groendienst namen naast Harry Maes ook Kristof Hoskens en Dirk Van Deuneghem deel met fraai werk.