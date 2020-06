Gemeentebestuur betreurt foute communicatie over verbod op organisatie oudercontacten Kristof Pieters

26 juni 2020

18u10 1 Beveren Het gemeentebestuur van Beveren neemt het de Sint-Maartencampus kwalijk dat er foute informatie is verspreid onder de ouders van de leerlingen omtrent het afschaffen van de oudercontacten. De gemeente zou dit verbod opgelegd hebben, wat niet klopt.

“De nationale veiligheidsraad heeft voor alle scholen een draaiboek opgesteld dat moet gevolgd worden door de scholen”, zegt burgemeester Marc Van De Vijver (CD&V). “In het draaiboek dat de overheid aan de scholen voorlegt, wordt gevraagd om de aanwezigheid van ouders op school te vermijden en oudercontacten digitaal te organiseren. Als lokaal bestuur is het onze plicht om de Sint-Maartencampus op de hoogte te stellen dat de school door het organiseren van fysieke oudercontacten de opgelegde maatregelen overtreedt en risico’s creëert. Daarop heeft de school zelf beslist om geen ‘live’ oudercontacten te organiseren. Dit is dus geen verbod dat is opgelegd door de gemeente, maar door de nationale veiligheidsraad.”

De gemeente wijst er nog op dat alle scholen zich moeten houden aan deze maatregelen.