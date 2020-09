Gemeente werkt aan klimaatplan, subsidies worden bijgestuurd Kristof Pieters

23 september 2020

19u42 0 Beveren Het gemeentebestuur van Beveren wil binnenkort een klimaatplan voorleggen aan de gemeenteraad. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) zal dit gekoppeld worden aan een reeks maatregelen en zullen ook subsidies worden bijgestuurd.

Gemeenteraadslid Ann Vermeulen (Groen) vroeg hoever Beveren gewapend is tegen de klimaatsverandering. Want die is nu wel een feit. Naast hittegolven kennen we ook een jaarlijkse stijging van het aantal tropische dagen (meer dan 30 graden) en zomerdagen (meer dan 25 graden). “De toegenomen frequentie en intensiteit van hittegolven is te wijten aan de door de mens veroorzaakte klimaatopwarming”, zegt Vermeulen. “In alle klimaatscenario’s van hoge tot lage impact is de voorspelling dat het aantal hittegolfdagen in Vlaanderen zal toenemen. Vooral in steden loopt het risico op hittestress op, maar ook in Beveren is dit voelbaar. We kunnen hierop anticiperen door de keuze van bomen en vegetatie. In een bosrijke omgeving kan de temperatuur tot 11 graden minder zijn ten opzichte van een straat met lintbebouwing. Er is ook nood aan hitteplan om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de gevolgen van het toenemend aantal tropische dagen.”

Volgens burgemeester Van de Vijver zijn de diensten volop bezig met de opmaak van een klimaatplan. “En dit zal zeer concrete maatregelen bevatten”, laat hij weten. “Ook subsidies zullen in functie van de klimaatsverandering bijgestuurd worden. Ik deel dus de bekommernis. Iedereen is er nu wel van overtuigd dat de klimaatsverandering bezig is en dat we daar op moeten inspelen. Vooral de extreme droogteperiodes gaan ons in de toekomst steeds meer parten spelen. We gaan uiteraard niet alles kunnen oplossen maar zullen zeker ons steentje bijdragen.”