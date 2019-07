Gemeente voert belasting in op nieuwbouwappartementen: “Promotoren moeten steentje bijdragen aan publieke ruimte” Kristof Pieters

08 juli 2019

18u12 0 Beveren Het gemeentebestuur van Beveren heeft beslist om een nieuwe belasting te heffen op nieuwbouwappartementen. De jongste jaren komen er in sneltempo appartementsgebouwen bij en dat zorgt voor een toenemende druk op de omgeving. “Verdichting is goed, maar dan moet wel de publieke ruimte verbeteren en het is niet meer dan logisch dat bouwpromotoren hun steentje hiertoe bijdragen”, zegt schepen Boudewijn Vlegels (N-VA).

De gemeente benadrukt dat het voorlopig om een principebeslissing gaat. “De juiste spelregels worden later nog vastgelegd. Er is nog niks beslist over de exacte hoogte van de belasting en ook niet over eventuele overgangsmaatregelen. We willen bouwpromotoren tijdig op de hoogte brengen dat deze nieuwe belasting eraan komt.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Boudewijn Vlegels benadrukt dat het enkel gaat om nieuwbouwappartementen. De belastingheffing volgt bij de oplevering van de flats en is eenmalig. “Het is natuurlijk goed dat er verdichting is in de woonkernen. We moeten spaarzaam omspringen met ruimte. Dit vraagt echter tegelijk ook meer inspanningen van de gemeente om meer kwalitatieve publieke ruimte te voorzien. Dat zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Bewoners van een appartement hebben immers geen tuintje.”

Onrechtvaardige situatie

Volgens Vlegels wordt met de belasting ook een scheefgetrokken situatie in vergelijking met traditionele verkavelingen rechtgezet. “Bij gewone verkavelingen dwingen we van de ontwikkelaars groene ruimte af. Ze moeten met andere woorden grond afstaan waar dan een parkje of speeltuin kan aangelegd worden. Zoiets kunnen we echter niet doen bij promotoren die appartementen bouwen. Met deze belasting wordt die onrechtvaardige situatie bijgestuurd.”

De oppositie in de gemeenteraad kant zich tegen de nieuwe belasting. “Dit is een platte belastingverhoging die er enkel toe zal leiden dat het voor sommigen nog moeilijker wordt om een woning te kopen”, zegt Issam Benali (sp.a). Ook Groen steunt het voorstel niet. “Er moet eerst duidelijkheid komen over eventuele uitzonderingen”, vindt Ann Vermeulen. “We hebben steeds meer nood aan alternatieve woonvormen zoals kangoeroewoningen, cohousing, meergeneratiewoningen en zorgwonen. Deze maatregel zou dergelijke initiatieven niet mogen afremmen.” Kasper Dierckx (Open Vld) vreest dat de nieuwe belasting zal doorgerekend worden aan de klanten van een projectontwikkelaar. “Met als gevolg dat appartementen in de toekomst duurder zullen worden. De bouw van appartementen leidt trouwens reeds automatisch tot extra belastingontvangsten via de personenbelasting en de onroerende voorheffing.”

Verantwoord ingepland

De oppositie vindt dat de gemeente zich beter eerst buigt over de plaatsen waar wel en geen appartementen zijn gewenst. Open Vld verwijst onder meer naar de recente residentie ’t Zille met 24 appartementen aan de rand van de bebouwde kom in de Glazenleeuwstraat. “Er is meer nood aan een toetsingskader om te bepalen waar appartementen verantwoord kunnen ingepland worden”, zegt Dierckx nog.

Volgens schepen Vlegels wordt echter ook daar nog werk van gemaakt. “We hebben nu al een stedenbouwkundige verordening die kwalitatieve eisen oplegt zoals een minimumoppervlakte, de bouwhoogte afremt en ondergrondse parkeerplaatsen voorziet. Nu is een studie opgestart om te zien waar er wel en geen appartementen mogen komen.”