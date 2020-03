Gemeente verspreidt bewonersbrief met richtlijnen om verspreiding coronavirus tegen te gaan, ook speelpleinen en gemeentehuis worden gesloten Kristof Pieters

17 maart 2020

18u53 0 Beveren Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) heeft een bewonersbrief laten verspreiden in alle brievenbussen op het grondgebied én via Be-Alert om inwoners nog eens te wijzen op de strenge richtlijnen. “Een aantal mensen vond het afgelopen weekend niet nodig om de opgelegde maatregelen strikt op te volgen. In een poging om de ernst van de situatie toch duidelijk te maken, hebben we daarom nu deze brief verspreid”, zegt Van de Vijver.

“Het is voor de meeste mensen duidelijk geworden dat we in Beveren, net zoals in de rest van het land, nog een tijd met het covid19-virus zullen geconfronteerd worden”, aldus de burgemeester. “In functie daarvan komt de veiligheidscel frequent samen en neemt, in samenspraak met de betrokken schepenen en diensten extra maatregelen waar nodig.”

Sluiting gemeentehuis

Zo’n nieuwe maatregel is de beslissing om de deuren van het gemeentehuis, de permanenties en de technische diensten dicht te houden. “Heel wat mensen komen nog steeds naar de gemeentelijke diensten voor dienstverlening die niet echt dringend is. Nadat eerder al beslist werd om alleen nog op afspraak te werken, werd nu in het verlengde daarvan beslist om de deuren te sluiten. Mensen die telefonisch een afspraak maakten, melden zich aan via de parlofoon, via het geafficheerd telefoonnummer of aan de deur. Wie geen afspraak heeft, komt niet meer binnen.”

Ook de dienst Onderwijs zal vanaf vandaag op afspraak werken, maar ook daar alleen voor dringende vragen en dienstverlening. Een afspraak maken kan enkel telefonisch op het nummer 03 750 15 11. Voor niet-dringende dienstverlening zal geen afspraak kunnen gemaakt worden. “Wij investeerden de afgelopen jaren fors in onze digitale en telefonische dienstverlening. Ik wil onze inwoners dan ook oproepen om maximaal gebruik te maken van die vormen van dienstverlening, die op geen enkel moment de gezondheid van de inwoner, noch van onze medewerker, op het spel zetten”, benadrukt de burgemeester.

Gemeentelijke speelpleintjes

Alle speelpleintjes zijn sinds vandaag gesloten. Omdat het moeilijk is om alle 72 speeltuintjes fysiek af te sluiten, zal dit vooral gecommuniceerd worden. Verder doet de burgemeester vooral beroep op de burger- en verantwoordelijkheidszin van de ouders om deze regel op te volgen.

Bibliotheken

In Beveren werden alle bibliotheken eerder al gesloten, in een poging om een concentratie van mensen op één plaats te vermijden. Op dit moment wordt bekeken op welke manier de dienstverlening van de bibliotheken verder vorm kan gegeven worden.

Mensen in (niet-medische) nood

Burgemeester Van de Vijver roept tot slot ook alle inwoners op om in deze moeilijke tijden, voldoende oog te hebben voor elkaars zorgen. “Zo zijn er een aantal mensen, soms buren, die niet kunnen rekenen op een netwerk van familie en vrienden en die dikwijls op zichzelf zijn aangewezen voor hun dagelijkse boodschappen, vervoer voor een medische behandeling, … Het stemt mij dan ook fier dat er her en der al initiatieven worden genomen om die noden te lenigen. Mochten er evenwel mensen zijn die ook niet bij buren en/of familie terecht kunnen, dan kunnen zij contact opnemen met ons via het nummer 03 750 15 15. Hier worden de vragen geregistreerd en doorgegeven aan het Sociaal Huis, die zal instaan voor de opvolging ervan.” Het gemeentelijk informatiepunt blijft op weekdagen bereikbaar tijdens de openingsuren (8.30 tot 17 uur) en op zaterdagvoormiddag van 9 tot 12 uur op het nummer 03 750 15 15.