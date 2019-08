Gemeente stelt gerust: brief van Belgisch bureau voor Statistiek vol spelfouten is wél echt Kristof Pieters

12 augustus 2019

18u55 0 Beveren Statbel, het Belgische bureau voor Statistiek, organiseert bij een aantal Beverse huishoudens een enquête naar arbeidskrachten. Een aantal spelfouten in de begeleidende brief zorgden er echter voor dat heel wat mensen de echtheid van de enquête in twijfel trokken.

Het gemeentebestuur van Beveren betreurt de spelfouten en stelt haar inwoners gerust: de brief is wel degelijk authentiek. De enquête brengt voor elk gezinslid van de deelnemende huishoudens de werksituatie in kaart. De resultaten laten toe om internationaal vergelijkbare arbeidsmarktstatistieken op te maken. Deelnemers worden willekeurig geselecteerd. Deelname is verplicht. De geselecteerde huishoudens worden per brief op de hoogte gebracht dat een enquêteur bij hen zal langskomen.