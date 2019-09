Gemeente positief tegenover ‘gevleugelde zebrapaden’ Kristof Pieters

09 september 2019

17u34 1 Beveren Het gemeentebestuur van Beveren staat positief tegenover de uitwerking van zogenaamde ‘gevleugelde zebrapaden’. Die zijn breder dan de traditionele oversteekplaatsen en die extra lengte maakt zwakke weggebruikers vooral voor vrachtwagenbestuurders veel zichtbaarder.

Een ‘gevleugeld zebrapad’ is een zebrapad dat verlengd wordt tegen de rijrichting in en dat onder andere de kans op dodehoekongevallen verkleint. Waar een gewoon zebrapad minstens drie meter breed is, telt het gevleugelde zebrapad er al snel negen. Voetgangers steken nog steeds in het midden over, omdat er beugels aan de kant van de weg staan. Bijgevolg wordt de afstand tussen de voetgangers en het verkeer dat aan het zebrapad stopt, langer. Die extra lengte moet zwakke weggebruikers vooral voor vrachtwagenbestuurders veel zichtbaarder maken. Het zorgt er ook voor dat auto’s veel vroeger stoppen, wat de kans op ongevallen ook vermindert. Een proefproject bij een school in Brugge is zo positief verlopen dat Wegen en Verkeer het vaker wil gaan gebruiken in de buurt van scholen. Daarom vraagt sp.a-gemeenteraadslid Issam Benali om ook in Beveren het gevleugelde zebrapad in te voeren. “Aan de N70 en N450 die kortelings heraangelegd zullen worden, liggen enkele scholen. En ook op andere locaties in Beveren waar veel overstekende voetgangers zijn, zouden deze zebrapaden nuttig kunnen zijn”, denkt Benali.

Schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen is alvast voorstander om de piste te onderzoeken. Hij zal contact opnemen met het Agentschap Wegen en Verkeer om te bekijken of het mogelijk is op de N70 en N450. “Alle maatregelen die oversteken veiliger maken, kunnen we alleen maar toejuichen”, reageert hij. “Het is natuurlijk niet op elke plaats mogelijk. Zo kan het bijvoorbeeld niet naast een fietsoversteek. We zullen echter zeker bekijken waar dit systeem meer veiligheid kan bieden.”