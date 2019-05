Gemeente opent rouwregister voor gezinsdrama in Vrasene Kristof Pieters

21 mei 2019

17u14 1 Beveren Vanaf woensdag kan men op het gemeentehuis in Beveren zijn medeleven betuigen met de nabestaanden van het familiedrama in Vrasene. Lore (8) en Lucas (6) Stoop werden afgelopen weekend door hun vader om het leven gebracht waarna hij zelfmoord pleegde.

Heel wat inwoners reageren geschokt op de dramatische gebeurtenissen. Vooral in Vrasene sloeg het nieuws in als een bom. De twee kinderen liepen beide school bij VBS De Zonnepit in Vrasene en waren ook alle twee aangesloten bij het ploegje U7 van voetbalclub KFC Vrasene. Het schoolfeest, dat gepland was op zaterdag 25 mei, zal vermoedelijk worden afgeslankt tot een bezinningsmoment.

Intussen kan men vanaf woensdag zijn medeleven betuigen in een rouwregister in het gemeentehuis van Beveren. Dat kan getekend worden tijdens de regulaire openingsuren.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.

