Gemeente koopt voormalige rijkswachtkazerne aan Kristof Pieters

03 juli 2019

18u53 2 Beveren De gemeenteraad van Beveren heeft de aankoop goedgekeurd van de oude rijkswachtkazerne in Kieldrecht. Het gaat om een site van 3.268 vierkante meter die tot nog toe in handen was van de Regie der Gebouwen.

Momenteel is de kinderopvang en het jeugdhuis gehuisvest in de voormalige rijkswachtgebouwen. Schepen van Stedenbouw Boudewijn Vlegels (N-VA) benadrukt dat de huidige infrastructuur voorlopig behouden blijft zoals ze is. “Maar op lange termijn willen we de site wel verkopen om er een woonproject te realiseren. Er is trouwens al een masterplan voor klaar.”