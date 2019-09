Gemeente gaat magneetvissen verbieden in Fort van Haasdonk Kristof Pieters

06 september 2019

17u04 2 Beveren De gemeente Beveren wil magneetvissen verbieden in de omwalling van het Fort van Haasdonk. “Niet dat er gevaar dreigt dat ze munitie bovenhalen maar ze laten gewoon alle troep achter op oevers”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V).

De Vlaamse Waterweg heeft aan alle gemeente- en stadsbesturen een oproep gedaan om magneetvissers te beboeten. “Magneetvissen is gevaarlijk. In heel wat rivieren ligt nog oorlogsmunitie uit de twee wereldoorlogen. Aan magneetvissen zijn heel wat veiligheidsrisico’s verbonden waardoor ook DOVO het afraadt”, zegt Hélène Vermeulen van de Vlaamse Waterweg.

Bij magneetvissen worden met een magneet metalen voorwerpen uit het water gevist vanop de oever of vanop het water. Deze hobby is aan een sterke opmars bezig. Op de Schelde is het magneetvissen al verboden door de Vlaamse Waterweg.

Volgens burgemeester Marc Van de Vijver stelt het probleem zich op Bevers grondgebied echter enkel op de site van het fort van Haasdonk. “Oorlogsmunitie werd daar vroeger al weggehaald dus gevaar is er niet meteen. Het is echter niet uitgesloten dat er nog iets op de bodem ligt. We storen ons echter vooral aan het feit dat ze de troep gewoon op de oevers achterlaten waarna wij het moeten opruimen.”