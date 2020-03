Gemeente buigt zich over lokale steunmaatregelen voor handelaars en roept op tot solidariteit Kristof Pieters

16 maart 2020

18u14 10 Beveren Het Beverse gemeentebestuur onderzoekt welke lokale maatregelen het kan treffen om de ondernemers en handelaars een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis. Een tijdelijke vrijstelling van onder meer de handelaarsbijdrage en de terrasbelasting liggen op tafel. Daarnaast worden alle andere steunmaatregelen gebundeld op de website. Tot slot wordt ook een oproep gedaan tot solidariteit en zeker te blijven aankopen bij de lokale handelaars.

De gemeente Beveren werd maandag overstelpt met vragen van bezorgde ondernemers en handelaars. “We merken dat onze ondernemers door de lawine aan berichten en informatie door de bomen het bos niet meer zien” , zegt schepen van lokale economie Filip Kegels (N-VA). “Dit komt voor een deel omdat de verschillende steunmaatregelen ook verspreid zitten over verschillende overheden. Op basis van de informatie die we nu hebben, brachten we één en ander samen. Vanaf dinsdag zal al deze info op de website worden gepubliceerd. We vinden het belangrijk om alle maatregelen in kaart te brengen, al wijzigt de situatie uur na uur. Daarom staan we ook in nauw contact met de hogere overheden om kort op de bal te kunnen spelen.”

Lokale steunmaatregelen

Ook het gemeentebestuur zelf onderzoekt welke lokale maatregelen het kan treffen om de ondernemers en handelaars ter hulp te schieten. Het gaat onder meer om een tijdelijke vrijstelling van de handelaarsbijdrage voor Aangenaam Winkelen en de terrasbelasting. “Van zodra hierover een beslissing is genomen, zullen we onmiddellijk communiceren”, belooft Kegels.

Oproep tot solidariteit

“Daarnaast doen we ook een warme oproep om solidair te zijn. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen we wellicht grote drama’s en noodgedwongen sluitingen van bedrijven ondervangen”, vervolgt Kegels. “Ik denk hierbij maar aan pandeigenaren die iets zouden kunnen doen aan de huurprijs van de handelspanden die ze verhuren; de brouwers die hun horeca-uitbaters uitstel van betaling zouden kunnen geven, enz. Ook de verschillende koepelorganisaties zoals Unizo en Bouwunie roepen we op om te bekijken welke concrete maatregelen zij voor hun leden kunnen nemen.”

De schepen vraagt ook inwoners om, zoveel als mogelijk en mits inachtneming van de nodige voorzorgen, te blijven aankopen bij de lokale handelaars. “Ik stel vast dat een heel groot deel van onze handelaars de nodige creativiteit aan de dag leggen om hun klanten te blijven bedienen, door thuisleveringen, take-away formules, laatavondopeningen, enz. Ook de openbare markten blijven tot nader order gewoon doorgaan, zodat inwoners ook daar hun noodzakelijke aankopen kunnen doen.”

Getroffen ondernemers en handelaars kunnen meer info terugvinden op: http://www.economie.fgov.be (federale steunmaatregelen) en http://www.vlaio.be (Vlaamse steunmaatregelen).