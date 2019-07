Gemeente Beveren gaat verzustering aan met Duitse Lutherstadt Wittenberg Kristof Pieters

11 juli 2019

18u55 0 Beveren De gemeenteraad van Beveren heeft een voorstelt tot verzustering goedgekeurd met het Duitse Luherstadt Wittenberg. De Koninklijke Piet Staut Kring heeft al enkele jaren goede contacten met deze stad.

Lutherstadt Wittenberg is vooral bekend omdat hier Luther zijn 95 stellingen aan de kerk zou genageld hebben, wat algemeen beschouwd wordt als het begin van het protestantisme in Europa. Minder bekend is het feit dat deze stad de hoofdstad is van de regio ‘Fläming’, een streek waar in de 12 en 13de eeuw duizenden Vlamingen naar toe trokken om er land te ontginnen en vruchtbaar te maken. Een aantal jaren geleden werd een stichting opgericht die de naam ‘Fläming – Flandern’ draagt en de banden met Vlaanderen meer wil aanhalen.

In 2017 nam de Ober-Burgemeister van deze stad contact op met de gemeente Beveren om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten onder de vorm van een verzustering van beide steden. De verzustering zou in de eerste plaats cultureel van aard zijn, maar in de overeenkomst wordt het accent op vlak van samenwerking ook gelegd op onderwijs, kunst, sport, erfgoed en toerisme en economie.

Het voorstelt tot verzustering werd door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd. Groen wil zelfs nog een stapje verder gaan. Volgens fractievoorzitter Ann Vermeulen kunnen er ook samenwerkingen opgezet worden rond thema’s zoals mobiliteit, milieu en integratie. “Er valt heel wat te leren van steden en gemeenten in het buitenland en vragen daarom een goed onderbouwd en doordacht plan waarbij er kansen worden gegeven aan alle verengingen.”