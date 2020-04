Gemeente Beveren bundelt handelaars die actief zijn in coronatijden op online platform Kristof Pieters

13 april 2020

10u05 0 Beveren Onder het motto #kooplokaal heeft de gemeente Beveren een platform gelanceerd waarop ze alle handelaars bijeenbrengt die tijdens de coronacrisis hun diensten en producten nog altijd aanbieden. Met dit initiatief wil men de handelaars en ondernemers een duwtje in de rug geven.

Ondernemers en handelaars worden keihard getroffen door de maatregelen die genomen werden om de opmars van het coronavirus af te remmen. Velen onder hen moesten hun activiteiten staken, maar bleven daarom niet bij de pakken zitten. “Ze startten initiatieven op waarbij online of telefonisch kan besteld worden en waarbij producten al dan niet thuis geleverd worden”, duidt schepen Inge Brocken, zelf zaakvoerster van een kledingzaak en bestuurslid van Unizo. “Een aantal handelaars ging zelfs samenwerkingsverbanden aan met collega’s, in een poging om hun producten aan de man of vrouw te brengen. Dat geldt niet alleen voor restaurants, traiteurs en andere voedingszaken maar ook voor non-food zoals bijvoorbeeld tuincentra, doe-het-zelf- en kledingzaken. Om duidelijk te maken dat zij nog steeds een aanbod hadden, werd vooral op sociale media, maar ook op de eigen website volop reclame gemaakt voor het aangepaste aanbod.”

Online platform

Ook de gemeente Beveren wil de getroffen handelaars ondersteunen. Het college kreeg de voorbije weken vanuit de handelaarsverenigingen, Unizo en individuele handelaars tal van vragen naar ondersteuning via een centraal platform. Daarom werd beslist om een online platform te lanceren, waarop alle handelaars hun aanbod gecentraliseerd bekend kunnen maken. Hiervoor werd een samenwerking opgezet met VlaanderenOnline.

Het online platform werd afgelopen vrijdag opgestart. “Via de gemeentelijke website komt de bezoeker op een webpagina die een overzicht geeft van alle handelaars, hun aanbod en of ze bereikbaar zijn, of klanten online kunnen bestellen, of ze leveren en of je zelf producten kan afhalen”, legt Brocken uit.

Het platform biedt niet alleen een overzicht van alle handelaars die nog actief zijn, maar op een detailfiche krijgt de klant ook een overzicht van de betalingsmodaliteiten, waarvoor hij bij de handelaar terecht kan, waar die gelegen is en waar er eventueel allemaal kan geleverd worden.

Grote respons

De gemeente Beveren schreef alle handelaars, al dan niet via de handelaarsverenigingen, aan. Amper 24 uur na de lancering, waren er al ruim 30 handelaars actief op het platform. Het college hoopt dan ook dat dit platform de inwoners nog meer zal motiveren om lokaal te kopen. Tegelijkertijd roept het college ook alle handelaars die zich nog niet registreerden, op om dit alsnog te doen.

Het platform is bereikbaar via de homepage van de gemeentelijke website, of rechtstreeks via https://vlaanderenonline.be/beveren.