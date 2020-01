Geld weg bij reeks inbraken Kristof Pieters

17 januari 2020

13u10 0 Beveren Dieven hebben donderdag op verschillende adressen in Beveren ingebroken. De daders waren uit op geld.

Er werd onder meer ingebroken in een woning in de Lijsterbessenlaan in Beveren. Ze gingen aan de haal met geld en portefeuilles. Er werd dezelfde dag ook een inbraak vastgesteld in een woning langs de Gentseweg. Hier werd een raam ingeslagen. Het nadeel is nog niet gekend.

Tot slot hebben dieven nog proberen inbreken in een woning in de Bergeyckdreef maar daar raakten ze niet binnen.