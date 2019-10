Geld gestolen bij inbraak in sporthal, ook inbraak bij fanfare Kristof Pieters

15 oktober 2019

11u15 2 Beveren Zondag werd er ingebroken in de sporthal in de Kallodam in Kallo. Er werd geld gestolen.

In de Sportpleinlaan in Kieldrecht werd er ingebroken in het clublokaal van de fanfare. Er werd niets gestolen. De inbraak gebeurde tussen zaterdagavond en maandagavond.