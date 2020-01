Geld en juwelen weg bij inbraken in nacht van oud op nieuw Kristof Pieters

02 januari 2020

13u30 3 Beveren Het nieuwe jaar begon voor enkele gezinnen in Beveren in mineur. Ze moesten immers vaststellen dat er dieven over de vloer waren geweest.

De eerste inbraak werd op nieuwjaarsdag vastgesteld in een woning in de August De Boeckstraat in Beveren. De dieven forceerden een raam aan de achterzijde van de woning. De hele woning werd doorzocht. Er werden juwelen gestolen. De inbraak vond plaats tijdens een vakantie van de bewoners tussen 23 december en 1 januari.

In de avond van oud op nieuw werd er ook ingebroken in een woning in de Drie Lindekens in Beveren. Wat er juist gestolen werd, is nog niet geweten. Dezelfde nacht werd er eveneens een inbraak vastgesteld in een woning in de Lodewijk Mortelmansstraat. Ook hier is de precieze buit nog niet duidelijk.