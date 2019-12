Geld en juwelen weg bij inbraak in Sint-Martenslaan Kristof Pieters

06 december 2019

16u50 1 Beveren In de Sint-Martenslaan in Beveren werd donderdag ingebroken in een woning. Dieven gingen aan de haal met een som geld en juwelen.

In de nacht van woensdag op donderdag werd er ook ingebroken in een geparkeerde wagen in de Pauwstraat in Melsele. Dieven gingen hier aan de haal met een laptop.