Geld en juwelen gestolen bij inbraak in woning aan Gentseweg Kristof Pieters

27 juli 2020

09u51 0 Beveren Dieven hebben ingebroken in een woning gelegen aan de Gentseweg in Beveren. Ze gingen onder andere aan de haal met een som geld en een gouden ring. De inbraak gebeurde tussen zondagavond en maandagochtend.

Vrijdag hadden dieven ook al geprobeerd in te breken in een woning in de Ropstraat in Haasdonk. Daar bleef het bij een poging.