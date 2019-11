Geld en juwelen buitgemaakt bij reeks inbraken in Melsele en Kieldrecht Kristof Pieters

21 november 2019

14u10 0 Melsele/Kieldrecht Zowel in Melsele als Kieldrecht zijn dieven in de nacht van dinsdag op woensdag op pad geweest. Er werd op verschillende plaatsen geld en juwelen gestolen.

In de nacht van dinsdag op woensdag werd er ingebroken in een woning in de Gentstraat in Melsele. Dieven hebben geld genomen uit een portefeuille. Dezelfde nacht was er ook een inbraak in een woning in de Mispellaan. Ook daar werd geld gestolen uit een portefeuille.

Woensdag werd een inbraak vastgesteld in een woning in de Acacialaan in Kieldrecht. Via een dakvenster verschaften de dieven zich toegang tot de woning. De hele bovenverdieping werd doorzocht. Er werden juwelen en twee uurwerken gestolen. Dezelfde dag sloegen de dieven ook toe in een woning in de Sint-Engelbertusstraat. Het hele huis werd doorzocht. Op het eerste zicht werden er enkele muntstukken gestolen.