Geld en juwelen buit gemaakt bij inbraken in auto’s en woningen Kristof Pieters

09 maart 2020

18u35 0 Beveren Het voorbije weekend werd er ingebroken in verschillende geparkeerde voertuigen en in woningen. Daarbij werd geld en juwelen buit gemaakt.

In de Beekstraat in Vrasene hebben dieven ingebroken in een voertuig dat geparkeerd stond op de oprit van een woning. Uit de wagen werden een laptop, geld, een sleutel en een jas gestolen. De diefstal gebeurde tussen donderdagavond en zondagavond.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd ook ingebroken in een geparkeerde wagen op het Gravenplein in Beveren. Daar werd een rugzak gestolen.

Dieven sloegen ook toe in de Vendoornstraat in Melsele. Tussen vrijdagavond en zaterdagnamiddag werd ingebroken in een woning. Er werd geld gestolen. Eveneens vrijdag werd ingebroken in een woning in de Dijkstraat in Melsele. Er werden een horloge en twee medailles gestolen.

Tot slot werd ook ingebroken in een woning in de Haagstraat in Vrasene. De dieven sloegen vrijdagavond toe en namen de vlucht toen ze werden opgeschrikt door de bewoonster. Ze slaagden er nog wel in geld buit te maken.