Geen wekelijkse ophaling meer van restafval in de zomer Kristof Pieters

18 december 2019

12u49 28 Beveren/Kruibeke/Zwijndrecht De afvalintercommunale Ibogem wijzigt de ophaalregeling voor restafval. Vanaf de zomer van 2020 (juli en augustus) zal het restafval niet meer wekelijks maar om de twee weken worden opgehaald, zoals de andere afvalsoorten pmd en gft.

De wekelijkse ophalingen van restafval in de zomer zijn volgens Ibogem geen stimulans om te sorteren. “Tegen 2022 moeten de inwoners van de Ibogem-regio aan maximaal 141 kilogram restafval per inwoner komen. Momenteel zitten we nog meer dan 5 kg boven dat streefcijfer”, klinkt het

De restafvalzak is al flink afgeslankt dit jaar, dankzij de uitbreiding van de sorteerregels van pmd en gft. Sinds begin dit jaar mogen vlees- en visresten, vaste zuivelproducten zoals kaas en eieren ook in de gft-container. Sinds juni mogen alle plastic verpakkingen in de blauwe zak, zoals botervlootjes, yoghurtpotjes, folies, enz.

Bijkomende CO2-uitstoot

“Door het afschaffen van de extra ophalingen in de zomer, beperken we bovendien de belasting op het verkeer en het milieu. Elke extra ophaling betekent immers extra inzet van voertuigen en bijkomend CO2-uitstoot. De extra ophalingen kosten ook een pak meer voor Ibogem, terwijl uit onze cijfers blijkt dat er in die periode in totaliteit niet meer afval wordt opgehaald.”

Ibogem onderzoekt momenteel nog wel de mogelijkheid om restafval tijdens die periode (juli-augustus) te aanvaarden in het recyclagepark.