Geen wekelijkse markt meer, dan maar in de voortuin: marktkramers mogen thuisverkoop doen Kristof Pieters

24 maart 2020

17u09 12 Beveren Op de openbare weg zijn voedingskramen niet langer toegelaten en ook de wekelijkse marktdag is voorlopig afgeschaft. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) heeft wel toestemming verleend aan marktkramers om thuisverkoop te doen. Een aantal is hier intussen al mee gestart.

Dinsdag is het normaal gezien koppen lopen in het centrum van Beveren maar vandaag lag het marktplein er verlaten bij. Door de coronacrisis is de wekelijkse marktdag immers opgeschort. “Ook langs de openbare weg is het niet langer toegelaten om een voedingskraam te plaatsen”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver. “Ik heb echter wel in het politiereglement laten vastleggen dat marktkramers op ons grondgebied aan thuisverkoop mogen doen. Op die manier kunnen ze toch een beetje van het inkomensverlies compenseren.”

Verschillende marktkramers hebben al van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Onder meer in de Varenstraat in Melsele konden buurtbewoners dinsdag terecht voor groenten en fruit.

Winkelhieren

De gemeente ondersteunt ook de oproep van Unizo om bij de lokale handelaars te ‘winkelhieren’! “Heel wat zaken blijven niet bij de pakken zitten en starten initiatieven op waarbij online of telefonisch kan besteld worden en waarbij producten al dan niet thuis geleverd worden. Niet alleen voor voeding maar ook voor non-food. Ontdek hun aanbod op hun Facebookpagina, website of bel hen even op met jouw vraag”, is de boodschap.