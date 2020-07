Geen verplichting om mondmasker te dragen wel om altijd exemplaar bij te hebben, fitnesstoerisme steekt in Beveren de kop op Kristof Pieters

29 juli 2020

18u10 2 Beveren De gemeente Beveren kiest er op dit moment niet voor om een mondmasker te verplichten op het openbaar domein. Dat wil dus zeggen dat u niet verplicht bent om een mondmasker op te zetten in de Vrasenestraat, de Warande of andere winkelstraten. “We rekenen op het gezond verstand om het toch te gebruiken op plaatsen waar het te druk zou worden”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). Intussen steekt ook een nieuw fenomeen de kop op: fitnesstoerisme. Abonnees van onder meer Basic Fit komen zich hier aanmelden omdat de Antwerpse filialen gesloten zijn.

Er komt geen verplichting om een mondmasker te dragen op het publiek domein maar elke inwoner van Beveren is vanaf nu wel verplicht om ten allen tijde een mondmasker bij zich te hebben. “Omdat mondmaskers in winkels, openbare plaatsen, cafés en restaurants, … verplicht zijn, kan men zich op deze manier heel wat ellende besparen. Draag het als het ergens druk is”, klinkt de boodschap

Alle inwoners van Beveren krijgen donderdag een bewonersbrief in de bus waarop alle regels nog eens haarfijn worden uitgelegd. “Helaas is het de afgelopen dagen pijnlijk duidelijk geworden dat het gevaar van het coronavirus nog niet meteen geweken is”, zegt de burgemeester. “Op dit moment worden aangrenzende steden en gemeenten zoals Antwerpen en Zwijndrecht keihard getroffen door het virus. We vragen dan ook iedereen om de regels strikt op te volgen.”

Geen evenementen tot eind augustus

Alle evenementen in Beveren worden tot en met 31 augustus afgelast. Dat is zowel het geval met de gemeentelijke evenementen zoals ‘Beveren Buiten!’ als kermissen, garageverkopen, rommelmarkten, ... Heel wat andere evenementen waren al eerder geannuleerd, meestal door de organisatoren zelf. Tegelijkertijd roept het gemeentebestuur alle organisatoren van evenementen die zouden doorgaan in het najaar op tot een zekere voorzichtigheid. “Het is immers nog niet duidelijk hoe deze pandemie verder zal evolueren. De nodige voorzichtigheid bespaart organisatoren mogelijks een financiële kater.”

Het gemeentebestuur ontraadt ook elke niet-essentiële verplaatsing naar een stad of gemeente die op dit moment rood of oranje kleurt. “Met deze verplaatsing om bijvoorbeeld te shoppen of een terrasje te doen stelt u zichzelf, maar ook uw naasten, familie en vrienden, … nodeloos bloot aan de risico’s van dit verwoestende virus.”

Geen wielerwedstrijden meer

Verder besliste het gemeentebestuur om alle wielerwedstrijden tot en met 31 augustus te annuleren. Andere sportwedstrijden kunnen eventueel wel doorgaan, maar dan zonder publiek. Wedstrijden moeten bovendien altijd gemeld worden aan de gemeentelijke sportdienst. Toernooien en interclubs worden eveneens geannuleerd tot eind augustus.

Fitnesstoerisme

Van de Vijver benadrukt dat alle maatregelen voortdurend geëvalueerd worden. Buurgemeente Kruibeke gaat een pak verder dan Beveren omdat daar gevreesd wordt voor een toestroom van Antwerpenaars die de strenge regels willen ontwijken. Voorlopig zijn er in Beveren geen grote problemen gesignaleerd. Enkel bij Basic Fit was het woensdag opvallen drukker dan anders. Abonnees uit Antwerpen kwamen er zich namelijk aanmelden omdat de fitnesscentra in hun regio allemaal de deuren moesten sluiten. De drie plaatselijke fitnesscentra hebben intussen wel afgesproken om geen kortetermijnabonnementen af te sluiten voor nieuwe klanten uit Antwerpen.