Geen uitzondering voor huwelijk op feestdag: meerderheid binnen gemeenteraad keurt aanvraag af Kristof Pieters

02 juli 2020

18u07 3 Beveren Arno Janssens (25) en Kelly Bosman (25) moeten op zoek naar een nieuwe huwelijksdatum. De meerderheidspartijen binnen de gemeenteraad van Beveren keurde de aanvraag af om te mogen trouwen op zaterdag 15 augustus. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) erkent dat hij de belofte niet had mogen maken maar wil geen precedent scheppen.

Het jonge koppel had aanvankelijk toestemming gekregen van de burgervader maar die kreeg nadien te horen dat het wettelijk niet is toegestaan om te huwen op een feestdag. Tenzij de gemeenteraad hiervoor geraadpleegd wordt en een uitzondering toestaat. De oppositiepartijen bleken bereid dit te doen maar burgemeester Van de Vijver ziet het zelf niet meer zitten. “Ik wilde dit in alle stilte doen maar nu is er teveel ruchtbaarheid aan gegeven. Ik wil geen precedent scheppen. Als ik nu toestem, moet ik dat ook voor anderen doen en dan is het hek van de dam.”

Slachtoffer van verwarring

De oppositie ziet het anders. “Het koppel is slachtoffer geworden van de verwarring en dus kan het voor ons bij uitzondering”, zegt Ann Vermeulen (Groen). Ook Marijke De Graef (VB) vindt dat er in uitzonderlijke tijden een uitzondering mogelijk moet zijn. “Belofte maakt schuld”, vindt ook Kitty Schelfhout (Open Vld). Volgens Jan Creve (Beveren 2020) moet de burgemeester een les trekken: “Wijk niet af van de regels want daardoor zitten we nu in deze situatie.”

Het koppel moet nu voor de derde maal een trouwdatum zoeken. Normaal was het huwelijk in mei al voltrokken maar door de coronacrisis moest alles verplaatst worden en 15 augustus was de enige nog vrije datum voor de feestzaal, fotograaf en andere betrokken partijen. “We gaan nu onze trouwplannen maar een tijdje opbergen. We wachten dan liever tot de coronacrisis helemaal voorbij is en er een vaccin bestaat.”