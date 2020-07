Geen nieuwe besmettingen vastgesteld bij Beverse Tennisclub Kristof Pieters

15u28 0 Beveren Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen meer vastgesteld bij de Beverse Tennisclub. De club moest een Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen meer vastgesteld bij de Beverse Tennisclub. De club moest een tornooi stilleggen nadat een bezoeker van afgelopen zondag positief had getest. De uitbaters en enkele andere bezoekers hebben zich intussen ook reeds laten testen en blijken gelukkig allen negatief op COVID-19.

De bezoeker was zondag aanwezig op het ‘Gastronomisch Dubbeltornooi’ van de Beverse Tennisclub en liet woensdag weten dat hij positief had getest op COVID-19. Omdat er contact was geweest met de uitbaters lieten zij zich intussen ook testen, net als enkele andere bezoekers. “Nu het resultaat negatief is, lijkt de kans op verdere besmetting klein”, laat de club weten. “Momenteel is er nog even geen enkele activiteit op onze club maar we plannen wel een heropstart. Die zal onder nog strengere maatregelen zijn dan voorheen.”