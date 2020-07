Geen mondmaskerzone in winkelcentrum, nieuwe wielerwedstrijden twijfelachtig Kristof Pieters

24 juli 2020

15u55 7 Beveren De gemeente Beveren is voorlopig niet van plan om een mondmaskerzone in te voeren in het winkelcentrum. “Het is niet dat men over de koppen moet lopen in de Vrasenestraat en Warande. Ik doe dan ook niet mee aan het opbod dat blijkbaar in andere gemeenten aan de gang is”, reageert burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V).

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat steden en gemeenten bijkomende maatregelen kunnen nemen die zij nodig achten voor hun grondgebied. In heel wat winkelstraten is intussen daarom een verplichting ingevoerd voor het dragen van mondmaskers. In Beveren ziet burgemeester Van de Vijver daarvoor geen noodzaak. “We beperken de verplichting tot de wekelijkse markt. Die maatregel hadden we trouwens al genomen voor ze nationaal werd opgelegd.”

In publieke gebouwen zal wel strenger worden toegekeken op het dragen van mondmaskers. “Concreet gaat het bijvoorbeeld om huwelijken in het kasteel Cortewalle”, legt de burgemeester uit. “We vragen aan alle genodigden dat ze toekomen met een mondmasker en dit pas afnemen als ze zitten.”

Sinds 1 juli zijn evenementen met maximaal 200 aanwezigen binnen en 400 buiten toegelaten, op voorwaarde dat ze veiligheids- en voorzorgsmaatregelen kunnen garanderen. Nieuw is nu dat deelnemers zich op voorhand moeten inschrijven. Maar wielerwedstrijden lijken twijfelachtig. Vorige week vond voor de eerste maal een koers plaats in Kieldrecht sinds de start van de coronacrisis. “En daar hebben we slechte ervaringen mee gehad”, erkent Van de Vijver. “Dit lag zeker niet aan de organisatoren maar door het mooie weer was er meer volk dan verwacht en op sommige plaatsen stonden mensen te dicht bij elkaar. We zullen dit moeten evalueren maar het is moeilijk om het publiek bij wielerwedstrijden in de hand te houden.”