Geen marktkramen meer op Grote Markt: gesloten circuit en stewards houden toezicht Kristof Pieters

15 mei 2020

15u34 10 Beveren De wekelijkse markt in Beveren zal er dinsdag helemaal anders uitzien. Er mogen geen marktkramen meer op de Grote Markt staan en het aantal wordt bijna gehalveerd.In de plaats komt er een afgesloten circuit met een ingang in de Peperstraat en een uitgang in de Stationsstraat. Er mogen ruim 300 bezoekers gelijktijdig binnen in de marktzone.

Afgelopen week startten de markten van Melsele en Haasdonk al terug op. Daarbij werd er wel over gewaakt dat de aanwezige marktkramers voldoende ver van elkaar geplaatst werden zodat de veiligheid kon gegarandeerd worden.

Ondertussen besliste de Nationale Veiligheidsraad dat ook de reguliere markten terug mogen opgestart worden. De wekelijkse dinsdagmarkt in Beveren is samen met Sint-Niklaas één van de grootste in de regio maar het aantal kramen wordt noodgedwongen bijna gehalveerd. “Er mogen immers maar maximum 50 kramen opgesteld worden”, zegt schepen van markten Filip Kegels (N-VA). “We beperken de marktzone daarom tot de Peper- en Stationsstraat. De Grote Markt wordt niet gebruikt.”

Afgesloten parcours

De reden hiervoor is dat de Nationale Veiligheidsraad de verplichting van een in- en uitgang oplegt met duidelijke looplijnen en -richtingen. “Op de Grote Markt is de kans te groot dat mensen kriskras door elkaar gaan lopen”, vult marktleider Dries Weekers aan. “Bovendien moeten we dan het hele marktplein gaan afschermen. Dat is bijna onbegonnen werk. Daarom is er nu een parcours uitgestippeld in de Peperstraat en Stationsstraat. De ingang van de markt situeert zich in de Peperstraat, de uitgang in de Stationsstraat. Andere ingangswegen worden afgesloten. De marktzone strekt zich uit tot aan het kruispunt met de Meidoornlaan.”

Maximum 300 bezoekers

Er mogen ruim 300 gelijktijdige bezoekers aanwezig zijn op de markt. Uiteraard moeten zij de voorzorgsmaatregelen opvolgen en, indien mogelijk, een mondmasker dragen. De aanwezige bezoekers zullen geteld worden. Daarnaast worden ook looplijnen en –richtingen voorzien. “Bezoekers mogen niet terugkeren en moeten verplicht de looprichting volgen”, legt Weekers uit. “We gaan een vijftal stewards inzetten die hierop toezien. Ook de politie voorziet voetpatrouilles om een oogje in het zeil te houden. Een babbeltje slaan op de markt is niet verboden maar enkel als de sociale afstand van anderhalve meter gegarandeerd kan worden en men niet de weg blokkeert.”

Verplicht mondmaskers

De marktkramers moeten zelf wel verplicht mondmaskers dragen. In Beveren zijn er normaal 89 vaste standplaatsen met daarbovenop nog een aantal losse standwerkers. “Om een selectie te maken, hebben we met drie criteria gewerkt”, legt de marktleider uit. “Het eerste en belangrijkste criterium is de verbondenheid met de regio. We hebben alle marktkramers uit het Waasland dus voorrang gegeven. Dat zijn er 48. Die hebben we allemaal persoonlijk gecontacteerd. Een vijftal heeft afgehaakt. Die hebben we dan aangevuld volgens het tweede criterium: essentiële voedingswaren. Concreet hebben twee viskramen en twee kippenkramen hierdoor ook toelating gekregen. Als derde en laatste criterium kijken we naar de getrouwheid van de marktkramers. Als we nog plaatsen over hebben, kiezen we voor de mensen die weer en wind trotseren om hier elke week te staan.”