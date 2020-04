Geen festiviteiten tot eind juli en geen massa-evenementen tot eind augustus Kristof Pieters

14u52 32 Beveren Het Beverse college heeft vandaag definitief een kruis gemaakt over de Beverse Feesten. Tot eind juli zullen er geen festiviteiten kunnen plaatsvinden in de gemeenten en tot eind augustus komen er geen massa-evenementen. Dat betekent dus dat er dit jaar ook geen Scheldewijding, Dijkfeesten of Avondje Internationaal op de agenda zullen staan.

De veiligheidscel had vorige week al een negatief advies uitgebracht maar het college moest vandaag de knoop doorhakken. In de lijn der verwachting is beslist dat de Beverse Feesten eind augustus worden afgelast. De Nationale Veiligheidsraad heeft namelijk ook al beslist om alle zomerfestivals en massa-evenementen te schrappen tot eind augustus. “We wachten nog op bijkomende verduidelijking van de Nationale Veiligheidsraad voor festiviteiten deze zomer maar we hebben zelf alvast beslist om alles te annuleren tot eind juli”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver. “In augustus zullen alle grote evenementen evenmin kunnen plaatsvinden. Het gaat dan in de eerste plaats om de Beverse Feesten maar ook de Dijkfeesten, Scheldewijding en Avondje Internationaal moeten afgelast worden. Mogelijk zullen er in augustus wel kleinere festiviteiten kunnen plaatsvinden. Het gaat dan om kermissen of straatfeesten. Daarover is echter nog geen beslissing genomen. We moeten afwachten welke richtlijnen daarover in een later stadium nog gegeven worden.”