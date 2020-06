Geen extra ondersteuning voor invullen belastingaangifte Kristof Pieters

09 juni 2020

10u18 2 Beveren De zitdagen voor hulp bij het invullen van de belastingaangiften zijn in heel België geannuleerd door de coronacrisis. Dat geldt ook voor de zitdagen in Beveren. Op afspraak en via telefonische ondersteuning kan men wel nog terecht bij de belastingdienst. Gemeenteraadslid Issam Benali (sp.a) vraagt extra ondersteuning.

Volgens minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) is het wegvallen van de zitdagen geen groot probleem omdat veel Belgen een vereenvoudigde aangifte ontvangen. “Nochtans is het invullen van de belastingbrief voor veel burgers nog steeds een moeilijke en stresserende aangelegenheid”, vindt Benali. “Fysieke hulp kan voor die burgers echt wel een wereld van verschil betekenen.” Hij roept het gemeentebestuur daarom op om proactief contact op te nemen met inwoners die vorig jaar gebruik hebben gemaakt van de zitdagen in Beveren. “Eventueel kan er naar andere oplossingen gezocht worden zodat ook zij alsnog hun belastingbrief op een correcte manier kunnen invullen.”

Burgemeester Van De Vijver ziet daar echter geen noodzaak toe. Volgens hem kwamen er immers nog niet veel vragen binnen over de belastingaangiftes. “Die redenering wil echter niet zeggen dat mensen niet met vragen zitten”, argumenteert raadslid Benali. “Bovendien is de deadline van 30 juni nog veraf en kan het aantal vragen dus nog stijgen.”