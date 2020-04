Geen evenementen meer, maar elke week wel nieuwe ‘coronawandeling’ Kristof Pieters

17 april 2020

15u21 0 Beveren Met de huidige lockdown light is er weinig keuze om onze vrije tijd te vullen. Enkel fietsen, lopen en wandelen zijn toegelaten. De sportdienst Beveren biedt een leuk alternatief en stippelt in coronatijd wekelijks een mooie wandeling uit.

Deze week start de wandeling van 9 km op ’t Leutig Pleintje aan CC Ter Vesten vanwaar men de blauwe pijlen moet volgen. De sportdienst geeft wel enkele duidelijke richtlijnen mee. “Want uiteraard moeten deelnemers zich wel aan de coronamaatregelen houden”, klinkt het. “Dus wandel enkel met het gezin of met maximum 1 andere persoon en hou met deze persoon 1,5 m afstand. Blijf ook niet rondhangen en picknicken is onderweg uiteraard ook niet toegestaan. Tot slot is het ook niet toegestaan om je met de wagen te verplaatsen voor deze de wandeling. Je kan de wandeling dus enkel starten ... op wandelafstand van uw kot.”

Opletten voor wegenwerken

De gemeente doet ook een oproep aan de inwoners van Melsele om goed op te letten aan de wegenwerken in de Dijkstraat en Snoeckstraat. “Door de coronacrisis zijn er veel fietsers en voetgangers op de baan die langs deze werven passeren. Voor een veilig verloop van de werken willen we iedereen vragen om de werfsignalisatie te volgen”, klinkt het. “Breng jezelf niet in gevaar door de werfzone te betreden en respecteer de social distancing met elkaar en met de mensen die op de werf aan het werk zijn.”