Geen chaos in recyclageparken van Ibogem: “Systeem op afspraak werpt vruchten af” Kristof Pieters

07 april 2020

14u23 0 Beveren/Kruibeke/Zwijndrecht Zowat overal in Vlaanderen stonden er vandaag lange files aan de recyclageparken maar bij de drie parken van Ibogem heerste er een opvallende rust. In tegenstelling tot andere afvalintercommunales heeft Ibogem namelijk een systeem op afspraak geïntroduceerd. “Het vraagt wat extra werk maar het heeft geloond”, reageert een tevreden directeur Wim Beeldens.

Ondanks de oproep om enkel te komen voor dringende zaken, was het aan tal van containerparken dinsdagochtend stevig aanschuiven geblazen. Bij de drie recyclageparken van Ibogem in Melsele, Rupelmonde en Verrebroek was er van files geen sprake. Hier moeten bezoekers immers twee dagen op voorhand een afspraak maken. Er werden wel extra mensen ingezet om aan de ingang controle te doen van de afspraken. Ook woordvoerster Maja Cools stond zelf op post in het recyclagepark in Rupelmonde. “Alles is bijzonder vlot verlopen”, blikt ze tevreden terug. “We hebben duidelijk de juiste keuze gemaakt door voor dit systeem te kiezen. Mensen zijn heel gedisciplineerd. Per kwartier worden er vijf klanten toegelaten wat de capaciteit op 140 per dag brengt per recyclagepark.”

Ook directeur Wim Beeldens is tevreden over het resultaat. “Zeker als we de beelden zien in de rest van Vlaanderen. We hadden ook gevreesd voor zulke wachtrijen en net daarom hebben we gekozen voor een ander systeem. Het vraagt wat meer werk om al die afspraken in te boeken maar het werpt wel vruchten af. Er was ook een goede samenwerking met de politie. Ze zorgden voor manschappen om een oogje in het zeil te houden maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. Iedereen heeft zich voorbeeldig gedragen en zich aan de richtlijnen en afspraken gehouden. We danken ook onze eigen medewerkers. Er moeten nu dubbel zoveel mensen ingezet worden. Het gaat om personeel van de Kringwinkel maar we hebben ook externe mensen ingezet, toch zeker voor de eerste week.”

Ibogem dankt de burgers voor het begrip maar wil wel nog eens benadrukken om zeker alleen een afspraak te maken voor afval dat dringend weg moet. “Wie thuis zijn grofvuil nog even kan stockeren, doet dat nog altijd beter om elk risico te vermijden”, klinkt het.