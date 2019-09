Geen buit gemaakt bij inbraak in school Kristof Pieters

17 september 2019

14u00 2 Beveren Dieven hebben maandag ingebroken in een school aan de Kallobaan in Beveren. Er werd echter niets gestolen.

Maandagavond probeerden onbekenden ook in te breken in een woning in de Gaverlandstraat in Melsele. De dieven werden echter opgeschrikt door de bewoonster. Ook hier is geen nadeel.