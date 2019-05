Geen Beverse vertegenwoordiging meer in parlement Kristof Pieters

27 mei 2019

01u11 0 Beveren De kiezer heeft de kaarten geschud en net als in de rest van het land is ook het Vlaams Belang de grote overwinnaar geworden in het kanton Beveren. Vlaams parlementslid Ingeborg De Meulemeester (N-VA) verliest haar zitje. Beveren heeft nu geen enkele vertegenwoordiging meer in het Vlaams parlement of de Kamer.

Issam Benali had de beste kaarten. Hij stond namelijk op de vierde plaats voor het Vlaams parlement en sp.a had bij de vorige verkiezingen vier zetels gehaald. De partij verliest echter een zetel waardoor Benali naast een zetel grijpt. Hij eindigt op de vierde plaats met 5.641 voorkeurstemmen.

Ook bij N-VA kon er geen zitje verzilverd worden. Ingeborg De Meulemeester haalde vanop een voorlaatste plaats 6.843 voorkeurstemmen en verliest haar parlementair mandaat. “Ik wist dat het een moeilijke strijd zou worden”, reageert ze. “Ik blik wel met tevredenheid terug op de voorbije periode in het parlement.” Partijgenoot Filip Kegels stond op een negende strijdplaats maar door het verlies van N-VA maakte ook hij geen kans meer op een zetel. Hij strandde op een weliswaar mooie score van 8.506 voorkeurstemmen. “Mijn buikgevoel zei me dat het Vlaams Belang zou stijgen maar ik had niet zo’n grote verschuiving verwacht”, geeft hij toe. “Positief is wel dat we met 32% de grootste partij blijven in Beveren, dubbel zo groot dan CD&V want ook die kreeg zware klappen.”

Marijke De Graef (Vlaams Belang) stond op een negende plaats voor het Vlaams parlement maar stootte met haar 8.209 voorkeurstemmen door naar de achtste plek. Dit was echter net niet genoeg voor één van de zes zitjes die het Vlaams Belang binnenhaalde in onze provincie.

Kitty Schelfhout eindigde voor Open Vld op 4.252 stemmen.

Ook in de Kamer zal er geen Beverse vertegenwoordiging zijn. Ann Vermeulen had de beste kaarten in handen met haar derde plek op de Oost-Vlaamse lijst maar haar 9.033 voorkeurstemmen waren niet voldoende. Riet Gillis (Groen) haalde 5.093 stemmen. Debbie Vlaeminck zette als nieuwkomer bij N-VA een mooie score neer van 7.433 stemmen. Andre Buyl haalde 6.797 stemmen voor het Vlaams Belang en Victor Catry sluit voor Open Vld het rijtje af met 3.050 stemmen.