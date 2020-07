Geen Beverse Feesten maar wel alternatief om uit uw kot te komen: Studio 98 brengt gratis muziek, film en zelfs straattheater



Kristof Pieters

07 juli 2020

16u37 7 Beveren Door de coronacrisis zijn deze zomer alle grote evenementen geschrapt. Nu het dagelijks leven stap voor stap herneemt, wil ook de gemeente Beveren haar status van feestgemeente alle eer aan doen. Onder het motto ‘Beveren Buiten’ kan men de hele zomer gratis genieten van film, muziek en straattheater. De gemeente slaat hiervoor de handen in elkaar met de jonge ploeg van Studio 98.

De vzw Studio 98 is vooral bekend van de organisatie van fuiven in jeugdcentrum Togenblik. De meeste leden zijn van het geboortejaar 1998. Ondanks hun jonge leeftijd hebben ze al heel wat ervaring met het organiseren van evenementen. “We waren eigenlijk al een tijdje op een plan aan het broeden om onze grenzen wat te verleggen”, zegt bestuurslid Dieter Van Halewyck. “We zijn met een ploeg van een twintigtal medewerkers en bij de meeste kriebelt het om terug eens iets op poten te kunnen zetten.”

Genieten in bubbels

De gemeente Beveren vond in de vzw dan ook de ideale partner om een alternatief zomerprogramma te helpen opstellen. “Uiteraard houden we daarbij maximaal rekening met de coronamaatregelen en bijhorende bubbels”, verzekert feestschepen Raf Van Roeyen (CD&V). “We zitten echter met z’n allen lang genoeg binnen. Ik ben blij dat we inwoners uit hun kot kunnen halen op een veilige en leuke manier. We hebben een deel van het budget gebruikt dat we anders besteed zouden hebben aan de Beverse Feesten. Op deze manier kunnen we alles gratis houden. Als dit aanslaat, kan dit hopelijk de start worden van een lange traditie.”

Openluchtcinema

De aftrap wordt al gegeven op vrijdag 10 juli want dan wordt het grasveld van Hof ter Welle omgevormd tot een openluchtcinema waar inwoners tot en met zondag 2 augustus van woensdag tot zondag kunnen genieten van filmklassiekers. Op vrijdag, zaterdag en zondag wordt er ook in de namiddag geprogrammeerd. In samenwerking met Studio Artfex wordt een scherm van 4 op 7 meter geplaatst.

Minigolf

Van maandag 13 tot en met zondag 20 juli is er ‘minigolf on tour’ waarbij een mobiel minigolfparcours een hele week lang de deelgemeenten aandoet. Er zijn 12 holes en zowel de golfsticks als de balletjes worden gratis ter beschikking gesteld en na elk gebruik gedesinfecteerd.

Straattheater en muziek

In augustus wordt het uitkijken naar de ‘Betoverende Vrijdagen’ en ‘Zwoele Zaterdagen’. Het internationaal straattheaterfestival slaat noodgedwongen een jaartje over maar op 7, 14, 21 en 28 augustus kan men wel genieten van één of twee gerenommeerde straattheateracts. Op zaterdag vindt op dezelfde locatie telkens een optredens plaats van een Belgische groep met een lokale band in het voorprogramma. “We trekken elk weekend naar een andere deelgemeente”, legt Dieter uit. “Achtereenvolgens trekken we onze tenten op in Haasdonk, Kallo, Kieldrecht en Vrasene.”

Gratis maar wel reserveren

Alles is gratis maar reserveren is wel verplicht. Hoewel de maximumcapaciteit voor buitenactiviteiten 400 personen is en in augustus zelfs 800, is het niet de bedoeling om die aantallen te bereiken. “Het moet kleinschalig blijven en we mikken telkens op een paar honderd bezoekers. We vragen ook om in te schrijven per bubbel. Elke bubbel krijgt een plateau en één iemand zal dan mét mondmasker naar het afhaalpunt drank mogen afhalen.” Lokale verenigingen zullen ingezet worden voor de tap en kunnen met een percentage de clubkas wat spijzen.

Info en reservaties: www.beverenbuiten.be