Geen Beverse Feesten maar toch nog genieten van vleugje muziek en straattheater Kristof Pieters

29 augustus 2020

13u08 0 Beveren Dit jaar zijn er geen Beverse Feesten en ook geen Internationaal Straattheaterfestival maar in het Sportpark aan de Klapperstraat kan men nog tot en met 6 september toch nog genieten van een coronaproof alternatief. Onder meer Tom Helsen en Ertebrekers komen nog langs.

‘Beveren Buiten’ wordt georganiseerd door Studio 98 op vraag van de gemeente. Op het programma staat straattheater en muziek en dit in een gezellig decor in openlucht. Per voorstelling worden maximaal 200 bezoekers toegelaten. Die kunnen per bubbel in een strandzetel neervlijen. De inkom is volledig gratis maar reservatie op voorhand is verplicht.

Vrijdag waren Modo Grosso en Compagnie That’s It te gast. Modo Grosso komt zondag opnieuw langs en dit keer in het gezelschap van Deux à la Tache vanaf 15 uur. Vandaag, zaterdag 29 augustus, treden Mister Moon en Ertebrekers op. Volgend weekend, 5 september, staan Tom Helsen en The Radar Station op het programma.

Schepen van feestelijkheden Raf Van Roeyen (CD&V) is tevreden dat er toch nog een alternatief kan aangeboden worden voor de geschrapte Beverse Feesten. “We zitten met z’n allen lang genoeg binnen. Ik ben blij dat we inwoners uit hun kot kunnen halen op een veilige en leuke manier. We hebben een deel van het budget gebruikt dat we anders besteed zouden hebben aan de Beverse Feesten. Op deze manier kunnen we alles gratis houden.”

Tickets kan men vanaf reserveren op www.beverenbuiten.be.