Geen bedevaart op 1 mei door coronavirus Kristof Pieters

01 april 2020

18u28 0 Beveren Reeds voor de 37'ste keer op rij zou Beweging.net op 1 mei verzamelen op de wei ter hoogte van de kapel op Gaverland in Melsele voor de jaarlijkse bedevaart van Beweging.net. COVID-19 besliste er echter anders over.

“Omdat de gemeente Beveren evenementen waar zeer veel volk verwacht wordt tot minstens 3 mei verbiedt, kunnen we niet anders dan onze bedevaart annuleren”, zegt Leon Vincke van Beweging.net. “Jammer voor de gemiddeld 600 mensen die trouw op 1 mei afzakken naar het bedevaartsoord van Gaverland.”

Door de coronaperikelen worden ook alle activiteiten van het vredesgenootschap AXIS tot 1 juli 2020 geannuleerd. Concreet gaat het om de herdenking van V-Day op zondag 10 mei 2020 en om een eerbetoon aan Beverse gesneuvelden in Fauquembergues (F) op 7 juni. “Dit laatste was een bijzonder evenement naar aanleiding van tachtigste verjaardag”, zegt secretaris Roland Van Goethem. “Daarom hebben we die viering verplaatst naar zondag 6 september 2020.”