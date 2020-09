Geen abonnementen voor CC Ter Vesten maar maandelijkse ticketverkoop Kristof Pieters

16 september 2020

09u41 0 Beveren CC Ter Vesten heeft het nieuw cultuurseizoen op gang geschoten maar door de coronacrisis ziet dit er een tikkeltje anders uit. Om te anticiperen op lossere of strengere maatregelen of aanpassingen in het programma, worden er enkel losse tickets per maand verkocht en zijn er dit seizoen geen abonnementen.

Tickets voor september en oktober kunnen momenteel al gereserveerd worden. Voor voorstellingen later op het seizoen is het dus nog even afwachten. Elke tweede zaterdag van de maand is er namelijk een ticketverkoop voor het programma van daaropvolgende maand. De veiligheid van de bezoeker en een optimale cultuurbeleving staan daarbij centraal.

Beperkte plaatsen

De beschikbare plaatsen zijn beperkt. Snel zijn is dus de boodschap. Bezoekers moeten zich aanmelden op een wachtlijst. Bij versoepeling van de coronamaatregelen horen zij dan als eerste of er plaatsen vrij zijn. Voor het evenement of voorstelling ontvangen zij dan alle relevante informatie via e-mail. Dat het snel kan wijzigen werd deze maand nog geïllustreerd met de annulering van het concert Irish Mythen. Dit gebeurde omdat de groep de hele tournee had stopgezet omwille van corona.

Programma

Naar aloude Ter Vesten-traditie kunnen zowel families als volwassenen de komende maanden terecht in Ter Vesten. Straf theater vinden bezoekers bij Locke van Compagnie Cecilia. Bij elk speelmoment speelt één van de twee acteurs de hoofdrol en de andere neemt de 5 bijrollen voor zijn rekening. De avond erop kan alles omdraaien. ‘Memento Mori!’ brengt twee teksten samen. De eerste wordt gespeeld door Dirk Roofthooft, één van Vlaanderens meest iconische acteurs. De tweede door de getalenteerde jonge Brusselse actrice Aurelie Di Marino.

In ‘The Goldberg Variations’ gaat Oskar Stalpaert (Platform-K), danser met het syndroom van Down, samen met Michiel Vandevelde en Audrey Merilus aan de slag met onder meer de composities van Bach.

Muziektheater is er ook in oktober. De Beren Gieren brengen ‘Thelonious Monk’ op podium tot leven. In Triptycha spiegelt het ensemble zich aan de ‘Zingende Engelen’ op het Lam Gods. Het concert in de kerk bestaat uit een verzameling drieluikjes die elk op één van de taferelen van dat meesterwerk voortborduren.

Tickets kan men aankopen via www.tervesten.be